Irrati: “Mancato rosso a CR7 in Cagliari-Juve? Valutazione ‘da campo’”

L'arbitro Irrati ha parlato

TORINO - Massimiliano Irrati , arbitro, ha parlato durante la trasmissione 'Domenica Sportiva' su Rai Due circa il mancato rosso a Cristiano Ronaldo in Cagliari- Juventus : "È stata fatta una valutazione sul campo da parte dell'arbitro anche dalla reazione dei calciatori, nessuno aveva protestato perché lo scontro era stato percepito come un contrasto di gioco. È chiaro che poi se ci si sofferma sull'immagine rivista a frame rallentati cambia il discorso e la percezione. Non volevo dire che i giocatori sono stati educati, probabilmente tutti in campo avrebbero avuto la stessa percezione di uno scontro fortuito. Al VAR c'è comunque un arbitro che credo abbia fatto una valutazione più da campo che da televisione o da VAR e per questo ha deciso di sottoscrivere la decisione dell'arbitro".

Juventus che ha pareggiato ieri nel derby di Torino 2-2. Questa l'analisi di mister Andrea Pirlo in conferenza stampa dopo il match: "Purtroppo ci complichiamo le cose da soli: avevamo iniziato bene, eravamo andati in vantaggio, ma ci siamo fatti riprendere. Pensavamo di poter fare un altro tipo di ripresa, ma siamo andati sotto e poi il resto della gara è stato difficile. Stanno capitando un po' troppo spesso errori di concentrazione, dobbiamo migliorare e capire che non si può diminuire l'attenzione neanche un secondo. Abbiamo giocato tante partite ed è normale che manchi un po' di lucidità, ma non possiamo permettercelo. Dopo il secondo gol abbiamo ripreso in mano la partita colpendo un palo, quindi la reazione c'è stata, ma quando si gioca contro squadre che si chiudono, la profondità centrale è difficile da attaccare, quindi siamo costretti ad andare sugli esterni, serve la pazienza di allargare la manovra e attaccare le fasce. Se sono soddisfatto? Quando non si vince non si può esserlo. Stiamo perdendo tanti punti per strada, quindi dobbiamo lavorare sodo sull'occupare meglio le posizioni e avere più soluzioni tra le linee".