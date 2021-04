Ronaldo stupefacente: in America sequestrati 50 chili di cocaina con il suo logo

Scoperto un traffico di stupefacenti marchiati con il nome del portoghese

redazionejuvenews

La Juventus è attesa mercoledì dalla partita contro il Napoli, che alla luce del pareggio nel derby di sabato, è diventata una partita cruciale per il proseguo della stagione dei bianconeri, che in caso di sconfitta complicherebbe anche la qualificazione alla prossima Champions League, perdendo ancora punti dalle inseguitrici. Una partita decisiva, che finalmente si recupera dopo essere stata rinviata a ottobre, per gli ormai noti motivi legati al COVID. La Juventus dovrà cercare di mettersi alle spalle l'ennesimo passo falso del derby, che ha visto i bianconeri ancora troppo disattenti e non concentrati al massimo.

Per la partita Andrea Pirlo ritroverà Arthur, McKennie e Dybala, reintegrati dopo l'esclusione contro il NTorinoapoli a seguito della serata a casa dell'americano che aveva sollevato un grande polverone. Il tecnico ha deciso per il loro reintegro, e tutti e tre potrebbero trovare un posto da titolari mercoledì. L'americano e il brasiliano potrebbero scendere dal primo minuto in campo, riportando alla Juventus quel dinamismo che a centrocampo è mancato nell'ultima partita. Anche la Joya potrebbe quindi tornare a rivedere il campo dopo molti mesi, affiancando in attacco Cristiano Ronaldo, che con il gol nel derby ha superato Romario nella classifica dei goleador di tutti i tempi, e punta adesso Bican, ultimo giocatore rimasto davanti a lui in questa classifica.

Ronaldo è stato anche protagonista involontario di una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Stando a quanto riporta El Mundo Deportivo, a New York nel Queen è avvenuto un sequestro di cocaina, griffata con le iniziali del portoghese: la DEA ha infatti sequestrato cinquanta chilogrammi di cocaina con su un logo con scritto CR7. Una storia simile a quanto avvenuto, questa volta in Europa, nel dicembre del 2018: allora a Marsiglia a venire sequestrati erano stati cinque chili di cannabis con sopra la foto del portoghese in maglia bianconera.