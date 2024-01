Inzaghi: “Per lo scudetto sarà battaglia fino alla fine con Juve e Milan”

Intervenuto dal red carpet dei premi Fifa The Best l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha detto: "Abbiamo fatto 20 giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così. Ci sono squadre forti che vogliono vincere il titolo come lo vuole l’Inter, quindi sarà una battaglia fino alla fine con Juve e Milan".