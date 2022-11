Inzaghi: “Vorrei rigiocare le partite perse in campionato”

Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Quale partita rigiocherei? Le cinque che abbiamo perso, tutte . Una in particolare no . La differenza rispetto all'anno scorso è che le vittorie sono uguali, mentre l'anno scorso avevamo perso una sola gara e fatto quattro pareggi. La differenza sta lì e in quello che sta facendo il Napoli, dobbiamo farli i complimenti".

Sullo Scudetto: "L'anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite, avevamo preso qualche gol in meno e fatto qualche gol in meno, eravamo terzi in classifica. Questo campionato sta andando in una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli, tutte le altre hanno avuto battute di stop per nostre mancanze. Adesso nelle ultime sette noi ne abbiamo vinte sei: dobbiamo continuare così, cercando di vincere partite come oggi, sappiamo che anche oggi abbiamo avuto un po' di insidie".