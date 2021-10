Inzaghi: “Juve senza CR7? Hanno Morata e Dybala…”

Il tecnico ha parlato

redazionejuvenews

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera tra nerazzurri e Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole: "Il campionato è appena cominciato, ma la gara è importante tra due squadre molto competitive come noi e la Juve. Noi giochiamo davanti ai nostri tifosi e la squadra sa quanto è importante tale gara per il nostro club, assolutamente. Allegri ha detto che siamo favoriti per lo scudetto? Mi fa molto piacere che ha detto ciò, io potrei dire lo stessa cosa delle altre big e anche della Juve. Mi aspetto un campionato avvincente, con la mia Inter protagonista che farà del suo meglio. Se Allegri ha detto questo, visto che lo stimo molto, fa molto piacere.

Gara dello svolta? Credo di sì, è una gara molto più importante dei tre punti in palio è pure sempre il derby d'Italia. I ragazzi dopo la Lazio erano molto amareggiati per la sconfitta. Abbiamo avuto un confronto e noi continueremo sempre a giocare qualsiasi cosa succeda, sempre. Solo l'arbitro potrà interrompere il match. Con lo Sheriff abbiamo reso facile un gara che non lo era visto che ha battuto entrambe le nostre avversarie del girone. Con la Juve sappiamo l'importanza della gara. Dovremo essere equilibrati.

Juve senza Ronaldo? Lui è un grande calciatore, ma loro hanno Morata e Dybala, due che ti possono fare molto male sia in contropiede che davanti alla porta. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, servirà corsa e determinazione per vincere la partita. Come arriva l'Inter? Abbiamo un attimo rallentato, ma il cammino fatto fino ad ore è buono, la squadra è consapevole ed esprime un ottimo calcio di livello internazionale. Ci stiamo migliorando comunque per essere sempre più squadra e per affrontare al meglio tutte le difficoltà che incontreremo in futuro".