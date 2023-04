Inzaghi: “Venivamo da un mercoledì intenso, grande partita”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua in conferenza stampa dopo la vittoria con la Lazio. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una delle migliori partite dei 20 mesi in cui sono stato qui. All'intervallo ho detto ai miei di non mollare, venivamo da un mercoledì intenso e giocavamo contro i secondi in classifica, una squadra fortissima e di qualità. Per noi era una partita importantissima, questo è un grande risultato e ho avuto bei segnali da chi ha iniziato e da chi è subentrato.