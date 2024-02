Inzaghi: “Inter-Juventus? Gara importantissima, ma non decisiva”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza: "Senz'altro la partita di domani è importantissima, non decisiva ma importantissima. Sarà molto combattuta, all'andata non fu entusiasmante ma domani giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e cercheremo di fare la gara nel migliore dei mondi, sapendo che affrontiamo una grande squadra che ha avuto un percorso simile al nostro.