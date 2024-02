Inzaghi: “La partita l’ha tenuta aperta Szczesny. La Juve non molla”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, dopo il derby d'Italia. Ecco le sue parole a DAZN: "Ci siamo presi una vittoria. Importante, strameritata e voluta con la forza del gruppo, per come l'abbiamo preparata e come abbiamo giocato. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso, manca ancora tantissimo. Juve e Milan non molleranno un centimetro, ma davanti a uno stadio così è una bellissima serata.