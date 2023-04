Inzaghi: “Finale di Coppa Italia meritata, l’abbraccio con Allegri…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua dopo il passaggio del turno in finale di Coppa Italia.

Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , ha detto la sua a Mediaset dopo la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Bellissima serata, partita intensa e finale meritata per noi nell'arco di queste due partite. Volevamo tornare a Roma e ci torneremo.

Sono stati bravissimi i ragazzi, non abbiamo perso un metro contro una squadra di grande qualità. Abbiamo alternati momenti in cui li abbiamo presi alti ad altri in cui ci siamo abbassati da squadra vera. Le sensazioni sono ottime. Acerbi? Con fatica i dirigenti mi hanno accontentato. Lo conosco e ha qualità fuori e dentro il campo. Ci sta dando una grossa mano e insieme ai suoi compagni sta facendo un ottimo percorso nelle coppe.