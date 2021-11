Inzaghi: “In campionato siamo indietro, ma meritavamo di più con Juve, Milan e Atalanta”

Il tecnico dell'Inter ha parlato

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa in occasione della partita di domani contro il Napoli. Le sue parole: "Abbiamo fatto un ottimo percorso in Serie A, come in Champions League e quindi in Europa. In campionato siamo indietro di due punti rispetto all'anno scorso. I tifosi ci aiutano, Milan e Napoli stanno tenendo un passo che in Italia non si vedeva da quarant'anni, lo dicono i dati. Contro Atalanta, Juventus e Milan meritavamo di più, sono arrivati tre pari, dobbiamo fare di più negli scontri diretti a partire da domani contro la squadra di Spalletti. Nuovo stadio? San Siro regala emozioni, il nuovo stadio sarà ben accetto e motivo di sviluppo per i due club.