Inzaghi: “Potevamo prendere gol solo su rigore. Non abbiamo concesso nulla”

Il tecnico dell'Inter ha commentato la partita contro la Juventus, pareggiata dai bianconeri in extremis

Il tecnico dell'Inter SimoneInzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN la partita pareggiata contro la Juventus per 1-1 con i bianconeri che hanno aggiunto allo scadere il pareggio.

"Il rigore era l'unico modo in cui potevamo prendere gol. C'è dispiacere perché abbiamo condotto il match dall'inizio alla fine, non abbiamo concesso niente alla Juventus, sono due punti buttati via che non mi fanno piacere. L'arbitro è lì a 2 metri, vede, dice che è tutto a posto e poi viene richiamato... C'è dispiacere per i nostri tifosi e per la prestazione della squadra che è stata buonissima contro un avversario di grande valore dove avremmo meritato di più".

"Non siamo mai andati in affanno, abbiamo gestito molto bene la partita, poi è normale che 6 contro 1 all'89' dovevamo prestare più attenzione. Però vedo l'arbitro a un metro e mezzo che dice tutto a posto, poi c'è stato quel gesto di stizza sicuramente non bello da vedere, ma una partita così... Secondo me però abbiamo fatto molto molto bene".

"Il primo tempo abbiamo pressato a tutto campo ed avevamo faticato, poi sapevamo che la Juventus aveva la possibilità di inserire Chiesa e Dybala, giocatori pericolosissimi. Siamo stati più compatti e leggermente più bassi, ma abbiamo concesso poco o niente ad una squadra molto molto forte. Siamo stati bravi. Non abbiamo concesso nulla ad una squadra di grandissime ripartenze. Abbiamo preparato la partita in quel modo, ma il merito è di tutta la squadra che si è aiutata ed ha difeso. L'unica pecca è il risultato che ci penalizza decisamente".

"Arrabbiato per l'espulsione? No, stavo effettuando il cambio di Vecino, volevo fare il cambio, dopo un minuto e mezzo ho visto assegnare il rigore... L'espulsione ci sta, ho sbagliato io come ha sbagliato l'arbitro a 2 metri a dire che era tutto regolare in occasione dell'azione del rigore".