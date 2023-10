Inzaghi: “Giocare nella Juventus è stato il massimo. Agnelli appassionato”

Filippo Inzaghi ha ricordato il suo passato in forza alla Juventus: l'ex bianconero ha inoltre ha parlato delle sue impressioni sugli Agnelli

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Filippo Inzaghi ha parlato del suo passato in forza a Juventus e Milan . Ecco le sue parole: "A 22/23 anni vinco la classifica marcatori di Serie A. Dopo l' Atalanta ho la fortuna di giocare prima alla Juventus , poi al Milan : per un giocatore è il massimo. Zidane , insieme a Kakà e Rui Costa sono stati il meglio. Quando riesci a decidere delle finali di Champions diventa difficile criticarti".

L'attuale allenatore della Salernitana ha aggiunto: "Al di là di tutto, per un attaccante tutti i gol sono importanti. Atene è stata la partita della vita. In Berlusconi e Agnelli ho sempre visto sempre tanta passione. In una grande società questo fa la differenza: capisci il loro spessore soprattutto nelle sconfitte. Ti davano la giusta carica".