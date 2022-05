Inzaghi: “Finale importantissima, fatto grandissimo lavoro”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha presentato in conferenza stampa la finale della Coppa Italia con la Juventus. Ecco le sue parole sul lavoro fatto in stagione: "È importante per tutti, questa settimana. Sappiamo quello che abbiamo fatto con lo staff in questo percorso, da dove è partito il nostro lavoro e poi strada facendo siamo stati molto bravi a fare bene, grazie alla squadra, ai ragazzi che mi hanno seguito durante tutto l'anno. Per forza di cose le aspettative su di noi sono cresciute: sono ben accette, il primo trofeo l'abbiamo vinto a gennaio ma nel calcio bisogna sempre guardare il futuro. Che è domani, questa finale importantissima, poi penseremo alle altre due giornate in cui ci giocheremo lo scudetto. Ripensando all'estate, penso che sia stato fatto un grandissimo lavoro, sapendo che ci giochiamo ancora tanto a quindici giorni dalla fine. L'8 luglio non mi sarei aspettato tutto questo."