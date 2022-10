News Juve / Intreccio da brividi Lautaro-Vlahovic: ecco cosa può accadere

Si avvicina il match verità di San Siro che vedrà la Juventus fare visita al Diavolo. I bianconeri cercano una continuità che fin qui è mancata in stagione. Una vittoria riporterebbe in auge i piemontesi anche in chiave scudetto. Di converso, una sconfitta, potrebbe compromettere il cammino tricolore della Vecchia Signora.