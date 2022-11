Il Manchester United risponde a Cristiano Ronaldo

La presa di posizione è arrivata dopo la clamorosa intervista di Cristiano Ronaldo , che aveva sparato a zero su tutto l'ambiente: " Sono tornato e mi sono accorto che i progressi erano zero. Da quando Sir Alex se n'è andato, non ho visto evoluzioni nel club. Niente è cambiato. Ferguson sa meglio di chiunque altro che il club non è sulla strada che merita di essere. Abbiamo delle cose interne che non ci aiutano a raggiungere i massimi livelli come City, Liverpool e adesso anche Arsenal. Un club con queste dimensioni dovrebbe essere in cima all'albero secondo me e purtroppo non lo sono".

“Bisogna distruggerlo per ricostruirlo e se iniziano con me, per me, non è un problema. Amo il Manchester United, amo i tifosi, sono sempre dalla mia parte. Ma se vogliono farlo in modo diverso... devono cambiare molte, molte cose. Ten Han mon lo rispetto perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te".