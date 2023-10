L’Inter “copia” Juve e Atalanta: i nerazzurri pensano a una squadra U23

L'Inter pensa a una sua squadra Under 23 sulle orme di quanto fatto dalla Juve prima e poi dall'Atalanta: le ultime novità

Il progetto Next Gen è stato uno dei più grandi successi della storia recente della Juve . La squadra Under23, infatti, ha permesso a tanti talenti bianconeri di crescere con calma e far sviluppare il proprio talento, e i risultati si sono subito visti.

Da Yildiz a Huijsen , passando per Soulè , Barrenechea, Iling Jr. e Miretti : nelle ultime stagioni sono tantissimi i giocatori della Juve che hanno preso il volo.

Per questo dopo l'Atalanta anche l'Inter starebbe pensando di creare una propria squadra Under23 e iscriverla al prossimo campionato di Serie C. Un investimento economico importante ma che come dimostrato dalla Vecchia Signora nel tempo può dare i suoi frutti.