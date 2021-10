Qui Inter, come arrivano i nerazzurri per la sfida contro la Juve

Il momento dell'Inter

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento con tutte le statistiche ed in numeri dell'Inter da inizio campionato fino all'ultima giornata disputata. Ecco come arrivano i nerazzurri per la sfida contro il bianconeri.

I numeri

L’Inter ha realizzato esattamente due reti in ciascuna delle ultime due gare di campionato contro la Juventus: l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno messo a segno più di un gol in più partite di fila contro i bianconeri nella competizione è stata nel 2004 (tre). L’Inter ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato in cui ha affrontato la Juventus con più punti in classifica a inizio giornata (3N, 3P), proprio la partita d’andata dello scorso campionato.

Stato di forma

L’Inter è la squadra con la miglior serie di imbattibilità casalinga in corso in Serie A tra le squadre attualmente nella competizione: 20 gare di fila senza sconfitte interne, i nerazzurri non fanno meglio da novembre 2010 (46). La squadra milanese inoltre può segnare almeno due gol per sette gare interne di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2017. L’Inter non perde due gare consecutive in Serie A da marzo 2020: curiosamente in quell’occasione i due KO furono contro Lazio e Juventus; ha segnato 78 gol (in 32 partite) nell’anno solare 2021 in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo il Bayern Monaco (89 in 29 partite); la Juventus è a 64 in 33 incontri.

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nei secondi tempi di questo campionato (l’Inter, 14) e una delle cinque che ne hanno segnati di meno (la Juventus quattro, come Sassuolo, Salernitana, Empoli e Venezia). L’Inter e la Juventus sono le due squadre che in percentuale hanno subito più reti su palla inattiva nel torneo in corso (50%: 5 su 10 per i bianconeri, 45%: 5 su 11 per i nerazzurri). Solo la Lazio (11) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto all’Inter (10) in questo campionato – tuttavia, solo Verona (10) e Spezia (8) ne hanno persi di più una volta sopra con il punteggio proprio rispetto ai nerazzurri e alla Juventus (entrambe 7) nel torneo in corso" (juventus.com).