Inter Miami, Matuidi: “Ho subito razzismo anche alla Juve, avrei voluto fermassero la partita”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus ora in forza all’Inter Miami, Blaise Matuidi, ha parlato ai microfoni di goal.com circa il tema del razzismo nel mondo del calcio: “Come va qui in America? Va bene, la mia famiglia sta molto bene qui. Si sono adattati velocemente, c’è sempre il sole. Questo è il sogno americano, come si suol dire. Nel calcio è la MLS. Ci sono dei giovani bravi, c’è un buon livello. La differenza con l’Europa è soprattutto a livello tattico. Lo stop della partita tra PSG e Basaksehir per razzismo? Noi siamo degli esempi e penso che quello sia stato il miglior esempio. Sono cose che non dovrebbero accadere nel calcio e nemmeno nella vita. Troppi episodi vengono fatti passare. E’ il momento di dire davvero stop. Io l’ho vissuto anche in Italia e avrei voluto che qualcosa del genere capitasse anche per noi. Non è stato così, ma per questo ti dico bravo”.

Anche il difensore del PSG, Kimpembe, ha ricordato quella folle sera di Champions League al Parco dei Principi: "All'inizio non capivo cosa stesse succedendo. Giocavamo in Champions League, dovevamo vincere… Ma quando ti avvicini, vedi Demba Ba…Quando abbiamo capito cosa era successo abbiamo deciso di uscire. Abbiamo detto: "No ragazzi, è adesso. Se possiamo battere i pugni sul tavolo adesso è il momento di farlo". E' successo in modo naturale. Quando siamo rientrati negli spogliatoi ci siamo detti che se dovevamo tornare in campo, dovevamo farlo tutti insieme. Se anche uno avesse detto di no, non saremmo tornati a giocare. Tutti hanno detto: "No, non andiamo". Poi abbiamo parlato con i giocatori del Basaksehir e la pensavano come noi. Non sei più concentrato sulla partita, pensi ad altro. Abbiamo deciso di non giocare e penso che sia stata la scelta migliore".