Marotta pensa a Rabiot a parametro zero: il centrocampista della Juve dice no

L'Inter vuole Rabiot a parametro zero come sostituto di Barella: Marotta ci pensa ma il centrocampista della Juve ha altre idee

"Tutto ma non all'Inter", questo sarà stato il pensiero di milioni di tifosi della Juve questa mattina nel leggere il titolo di Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, Marotta starebbe pensando a Rabiot come colpo a parametro zero per i nerazzurri in estate.

Il francese è in scadenza di contratto con i bianconeri e i discorsi per il rinnovo sono come sempre difficili. Molto dipenderà dall'andamento di questa stagione, che potrebbe cambiare le sorti della trattativa.

Una cosa però è certa: se Rabiot non dovesse rinnovare non andrebbe in Italia. Il francese vorrebbe infatti trasferirsi all'estero e possibilmente in Premier League dove le squadre interessate al suo cartellino non mancano.

