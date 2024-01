Inter, Marotta: “La tifoseria era diffidente per il mio passato alla Juve”

Intervistato per Wolf - Storie che contano, podcast condotto da Fedez in collaborazione con la fintech Hype, ha parlato Giuseppe Marotta. Il direttore sportivo dell'Inter ha parlato di diversi temi tra passato e presente, tra cui il suo passato alla Juventus. In particolare, Marotta avrebbe spiegato come il suo arrivo in nerazzurro non sarebbe stato troppo ben visto dalla nuova tifoseria. Ecco le sue parole: "Quando sono arrivato all’Inter forse la tifoseria mi ha visto come un intruso o peggio, visto che provenivo dalla Juve. Nello sport, però, sono i risultati quelli che contano e, per merito e per fortuna, da quando sono arrivato all’Inter, sono arrivati buoni risultati. Quindi ora credo di essere simpatico a buona parte degli interisti".