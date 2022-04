Inter, Marotta sogna la coppia d’attacco Dybala-Lukaku

Il club nerazzurro è in pressing da tempo sull'attaccante argentino, che lascerà la Juve a fine stagione e lavora anche al ritorno del belga.

redazionejuvenews

Da quando è stato ufficializzato il mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, ci si interroga sul suo futuro. È cosa nota che l'Inter, per stessa ammissione di Beppe Marotta, ci abbia fatto più di un pensierino. E in queste ultime settimane si è parlato molto anche di un ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Al Chelsea ormai non è più considerato come quando era arrivato in estate e anche ieri è entrato solo nella ripresa nel match di Champions League perso contro il Real Madrid, sprecando un'occasione importante. Insomma si potrebbe formare quella coppia che sembrava dovesse essere quella della Juve nell'estate del 2019.

Si tratterebbe comunque di un'operazione molto difficile dal punto di vista economico. L'Inter infatti dovrà chiudere il mercato in attivo e tagliare il monte ingaggi. Il budget non è stato ancora fissato, ma dovrebbe essere simile a quello dell'ultimo mercato estivo. L'anno scorso Marotta e i suoi chiusero con un attivo di 100 milioni, grazie alle cessioni proprio di Lukaku al Chelsea e di Hakimi al Psg. Anche in caso di un attivo richiesto più basso, sui 60-70 milioni, mettere in piedi una doppia operazione del genere comporterebbe comunque ostacoli non da poco e sacrifici da fare.

Prima di pensare a un obiettivo così ambizioso, l'Inter deve vendere. Almeno uno dei big, forse Lautaro Martinez, proprio per far spazio a due arrivi del genere. E poi, per evitare di dover cedere ulteriori pezzi importanti, bisogna trovare un tesoretto. I nerazzurri infatti hanno vari giocatori in prestito, come Sensi, Pinamonti, Esposito, Vanheusden, Dalbert, Lazaro, Pirola e Di Gregorio. Da tutti questi l'Inter potrebbe trovare risorse preziose per aiutare un bilancio che rimane in difficoltà. In ogni caso, l'eventuale arrivo di Dybala e Lukaku dipenderà anche dai due calciatori: se saranno disposti a chiedere ingaggi meno onerosi rispetto alle richieste attuali, allora si potrebbe davvero provare a intavolare la trattativa. Altrimenti resterà solo un sogno proibito.