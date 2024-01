Inter, la Curva Nord risponde alla Juve: “Tiro incrociato de nemici”

L'ultima giornata di Serie A del girone d'andata è stata caratterizzata da alcuni episodi arbitrali discutibili. In particolare, avrebbe scaturito molte polemiche il gol con il quale l' Inter avrebbe trovato il vantaggio nella sfida a San Siro contro l' Hellas Verona . Il gol di Frattesi sarebbe dovuto essere annullato a causa di un precedente fallo di Bastoni su Duda . L'evidenza del fallo ha condotto addirittura a una "punizione" per la squadra arbitrale, declassandola per un turno alla Serie B. Le polemiche sorte in questi giorni hanno condotto la Curva Nord dell' Inter a prendere parola sull'argomento e chiamando in causa la Juventus pur senza farne direttamente il nome.

Il comunicato della Curva nerazzurra alla Juventus

Nel comunicato sarebbe evidente un chiaro affronto alla Juventus. Ecco cosa è stato scritto: "La nostra società è certamente più impegnata a perseguire risultati sportivi nel rispetto di uno stringente fair play finanziario. Al contrario di chi non si capisce come possa ancora circolare in un campionato d'élite nazionale. Dopo essere stato condannato ed espulso dalle competizioni europee, ci sentiamo in dovere di prender noi le parti dei nostri colori. Se fossimo in tempi di mourinhiana memoria potremmo citare il classico "rumore dei nemici". Questi non trovano argomentazioni serie per attaccare chi opera nel rispetto delle regole sportive e federali ottenendo risultati invidiabili. Si affidano alla "prostituzione intellettuale" per destabilizzare gli ambienti sgraditi.Ancora una volta ci troviamo sotto il tiro incrociato. Di chi, per invidia, antipatia o opportunità mediatica, ha deciso di ritrarre l'Inter come il male assoluto sulla base del nulla.