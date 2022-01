Verso Inter-Juventus, le curiosità sulla Supercoppa: record per Dybala

Tra meno di 24 ore avrà inizio la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Andiamo alla scoperta di alcune interessanti statistiche

Manca sempre meno alla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus , una partita che si prospetta ricca di emozioni e gol, dal risultato apertissimo. Le due formazioni si preparano a darsi battaglia per portare a casa il primo trofeo stagionale: chi vincerà? In vista della finale del big match la Juventus sul proprio sito ufficiale ha pubblicato delle interessanti statistiche:

BIANCONERO COSTANTE - Per la Juventus si tratta della 17ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno sei più di qualsiasi altra squadra); l’Inter giocherà invece questa sfida per la 10ª volta (terza in classifica, dopo il Milan con 11). La Juventus, inoltre, è la formazione che ha vinto la Supercoppa Italiana più volte: nove, almeno due più di qualsiasi altra squadra - per l’Inter i successi nella competizione sono cinque. I bianconeri disputeranno la Supercoppa Italiana per la 10ª stagione consecutiva, il precedente record era dell’Inter con sette.