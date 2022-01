Inter-Juventus: the day after

I bianconeri hanno perso ieri sera la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter a San Siro, subendo il gol della sconfitta all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare

La Juventus è scesa in campo ieri sera nella cornice dello stadio San Siro di Milano per la finale della Supercoppa Italiana, disputata contro l'inter di Simone Inzaghi. Nonostante le tante assenze ed una formazione rimaneggiata, l a Juventus è stata capace di chiuder e i tempi regolamentari sull'1-1, grazie ai gol di McKennie ed al pareggio su rigore di Lautaro Martinez, per poi arrivare a giocarsi i supplementari , dove i bianconeri hanno ceduto all'ultimo secondo della gara per un errore in mezzo all'area di Alex Sandro .

Una partita, quella di ieri sera, che nonostante le difficoltà di formazione, mancavano molti uomini titolari, i bianconeri sono riusciti a giocarsi alla pari contro un'Inter schierata dal suo allenatore con la formazione tipo, ma che non è mai sembrata troppo pericolosa dalle parti di Perin, che comunque, quando è stato chiamato in causa, non ha fatto rimpiangere il polacco Szczesny, in panchina per la mancanza del Green pass. Dopo l'amara sconfitta di ieri sera, attraverso il suo sito internet la Juventus ha ripercorso la partita e gli spunti che questa ha lasciato, oltre all'amaro in bocca per una sconfitta subita in modo beffardo.