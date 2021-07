L’Inter cambia sponsor di maglia, ma Juventus si conferma la più ricca

L'Inter ieri ha presentato il nuovo sponsor Socios.com. I nerazzurri sono terzi dietro a Juventus e Fiorentina in quanto a sponsorizzazioni.

redazionejuvenews

Ieri l'Inter ha annunciato il nuovo sponsor di maglia. Dopo 26 anni, Pirelli saluta i nerazzurri: il futuro è Socios.com. Pirelli è stato parte della storia dell'Inter, ma, in un periodo di crisi come questo, quando qualcuno offre il doppio dei soldi non si può che dire di no. Nulla di personale. Il nuovo sponsor è una compagnia che basandosi sulla tecnologia Blockchain (la stessa dei famosi Bitcoin) permette ai tifosi di tutto il mondo di partecipare in maniera esclusiva e attiva alla vita della propria squadra del cuore, utilizzando i così detti "Fan Token". Quello che interessa veramente è che Socios.com darà 20 milioni di euro a stagione ai nerazzurri, comunque molti meno di quelli che riceve la Juventus da Jeep.

Nonostante il nuovo sponsor dell'Inter offra una cifra importante, in Italia i nerazzurri si piazzano solo terzi in questa speciale classifica. La Juventus infatti è saldamente al primo posto, grazie ai 45 milioni di euro annui che riceve da Jeep. In seconda posizione troviamo la Fiorentina di Commisso che grazie all'accordo con Mediacom, guadagna 25 milioni a stagione. I nerazzurri però possono consolarsi pensando che i cugini del Milan ricevono "soltanto"10 milioni dal loro accordo con Fly Emirates.

In realtà, però, come fa notare Calcioefinanza.it, l'accordo dei nerazzurri ha qualcosa di speciale, unico in Italia fatto con società terze. Gli accordi di Juventus, Fiorentina e Sassuolo (18 milioni annui dall'intesa con Mapei) sono tutti con società gestite dagli stessi proprietari dei club. Jeep è un brand controllato da Exor, società della famiglia Agnelli. Discorso simile per Mediacom, di proprietà di Rocco Commisso , e Mapei, della famiglia Mapei. In ogni caso, a prescindere da dove provenga il denaro, la Juventus si conferma la Paperon de Paperoni della Serie A, con un accordo multimilionario che la rende la nona squadra più pagata in tutta Europa.