Inter-Juventus, Rocchi assolve Chiffi e Var: “Applicato regolamento”

Il lungo check del Var, durato quasi 5 minuti, evidenzia la complessità dell'episodio secondo Rocchi. Ecco perché quest'ultimo non ha gradito l'atteggiamento di Inzaghi che ha parlato di 'mancanza di rispetto' nei confronti della propria squadra. L'AIA ha sottolineato anche un punto fondamentale: non basta l'impatto in sé per sanzionare Vlahovic o Rabiot. Il requisito in questione risulta sufficiente solo per l'immediatezza del gol, come nel caso del gol di Rabiot contro la Sampdoria. Lì le polemiche potrebbero essere maggiori rispetto a quelle di San Siro.