Inter-Juventus: Pirlo può recuperare Chiesa e McKennie

TORINO – La Juventus ha vinto le prime tre partite del nuovo anno contro Udinese, Sassuolo e Milan, recuperando punti in classifica. I bianconeri sono infatti quarti, a 7 punti dal Milan, 4 dall’Inter e 1 dalla Roma, con ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli, riprogrammata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vittoria a tavolino che era stata assegnata ai bianconeri lo scorso 4 ottobre, quando i partenopei non si erano presentati a Torino per il match.

La squadra di Pirlo ha iniziato al meglio l’anno, e ora è attesa dalla sfida di Coppa Italia contro il Genoa di domani, che precederà la partita in programma domenica sera a San Siro contro l’Inter, altro snodo importante per la squadra di Pirlo, per dar seguito ai risultati ottenuti in queste prime partite. Andrea Pirlo e i bianconeri si avvicinano alla sfida ai nerazzurri con alcune defezioni, con il tecnico che spera di recuperare la maggior parte dei giocatori oggi ancora indisponibili.

Chi non sarà sicuramente della partita sarà Paulo Dybala: gli esami a cui è stata sottoposta ieri la Joya hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale, che lo terrà lontano dai campi almeno 20 giorni. Dybala salterà quindi la sfida con l’Inter e la finale di Supercoppa contro il Napoli, partite che invece non dovrebbero saltare gli altri due giocatori usciti infortunati dalla partita contro il Sassuolo: McKennie sembra già sulla via del recupero, essendo uscito preventivamente dalla partita domenica; mentre Chiesa verrà valutato giorno per giorno, conta caviglia che si dovrà sgonfiare. Due recuperi importanti per Andrea Pirlo dunque, che andrà a giocarsi il Derby d’Italia anche senza De Ligt e Alex Sandro, fuori per COVID, e forse anche senza Juan Cuadrado, anche lui alle prese con l’isolamento dovuto alla positività al Coronavirus.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<