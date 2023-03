Inter-Juventus, la moviola: Chiffi all’inglese, tanto lavoro per il Var

Il derby d'Italia a San Siro mette la Juventus di fronte ai nerazzurri nella 27a giornata di campionato. Una partita molto fisica e complessa da gestire per Daniele Chiffi, arbitro designato per la sfida.

Gara subito molto dura ed intensa fin dai primi minuti, con Chiffi che lascia giocare molto. Al 22' subito un episodio chiave: lungo check del Var sul gol del vantaggio bianconero di Kostic. Rabiot tocca con il braccio a inizio azione ma viene giudicato consono dal direttore di gara. Nella stessa azione Vlahovic tocca con il petto e non con il braccio. Il gol viene quindi convalidato dopo un prolungato controllo per la squadra arbitrale che porterà a 5 minuti di recupero nel primo tempo. Proteste sonore dell'Inter per un contatto tra Barella e Bremer ma Chiffi lascia giocare. Intorno alla mezz'ora scintille tra Bremer e Lukaku dopo un contrasto. A rimetterci è Barella che viene ammonito.