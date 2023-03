Inter-Juventus: le formazioni ufficiali del derby d’Italia

La squadra bianconera scende in campo a San Siro contro l'Inter nella partita valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà tra poco in campo contro l' inter nel Derby d'Italia valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano alla partita dopo aver conquistato il passaggio ai quarti di finale di Europa League, dove incontreranno lo Sporting Lisbona nella doppia sfida di andata e ritorno.

Allegri arriva all'ultima partita prima della sosta con alcune defezioni: oltre allo squalificato Kean infatti, il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno di Pogba, che anche dopo la sosta potrebbe non essere a disposizione, oltre che a Milik, AlexSandro, KaioJorge e Miretti. Tra i convocati il mister ha inserito il centrocampista della Juventus Next Gen Sekulov, alla prima chiamata in prima squadra.