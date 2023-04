Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i nerazzurri per il ritorno della semifinale di Coppa Italia

La Juventus scenderà in campo questa sera a San Siro contro l'inter nella partita valevole per la semifinale di ritorno della CoppaItalia. Le due squadre partiranno dal risultato di 1-1 maturato all'andata, e si giocheranno il passaggio del turno questa sera, con la possibilità di terminare la partita ai supplementari ed ai rigori.