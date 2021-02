Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo a San Siro contro l’Inter, per la partita valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. I bianconeri, che giocheranno il match di ritorno tra una settimana all’Allianz Stadium, arrivano a San Siro dopo un gennaio che li ha visti fare percorso netto, con la vittoria della Supercoppa Italiana, tranne che per la sfida contro i nerazzurri, persa malamente proprio a San Siro a metà mese. La squadra di Andrea Pirlo vorrà quindi vendicarsi dopo la sconfitta in campionato, e per farlo avrà a disposizione quasi tutta la rosa.

I bianconeri inizieranno questa sera un mese pregno di impegni, che li vedrà giocare in tre competizioni diverse: dopo questa sera infatti i bianconeri si ritufferanno nel campionato per la sfida contro la Roma, alla quale seguirà la prossima settimana quella con il Napoli, che arriverà dopo la partita di ritorno contro l’Inter. A seguito della sfida con i partenopei la Juventus ritroverà la Champions League, con la sfida di andata contro il Porto valevole per gli ottavi di finale di Champions League che precederà le ultime due partite del mese contro Crotone e Hellas Verona.

Per la partita di questa sera saranno assenti solo Paulo Dybala e Aaron Ramsey, entrambi alle prese con problemi fisici, con Andrea Pirlo che ha scelto la formazione titolare per la partita di questa sera. In porta ritroverà il suo posto Gianluigi Buffon, come annunciato dal tecnico stesso in conferenza stampa, davanti al quale agiranno Demiral e De Ligt al centro con sulle fasce da un lato Cuadrado e dall’altro Alex Sandro. Il centro del campo sarà poi occupato da Rabiot e Bentancur, con McKennie e Bernardeschi che agiranno sulle fasce. In attacco ci saranno Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

INTER (352): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez

JUVENTUS (442): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<