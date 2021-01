Inter-Juventus: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus ha iniziato il mese di gennaio nel migliore dei modi, vincendo le partite contro Udinese, Milan, Sassuolo e Genoa in Coppa Italia, e recuperando il distacco in classifica. I bianconeri si sono portati al quarto posto ad una lunghezza dalla Roma, quattro dall’Inter seconda, e sette dal Milan primo in classifica, con i bianconeri che hanno una partita in meno, quella contro il Napoli rinviata dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata domani sera ad un’altra difficile prova, importante per il proseguo del campionato bianconero.

Ronaldo e soci scenderanno domani sera in campo a San Siro per affrontare l’Inter, in una partita imporrate per il futuro del campionato bianconero. I bianconeri arrivano alla sfida con alcune defezioni, in ruoli nevralgici del campo. Il COVID ha infatti fermato il terzino brasiliano Alex Sandro e quello colombiano Juan Cuadrado, ai quali si è poi aggiunto Matthijs de Ligt. Oltre a loro, Andrea Pirlo dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala, infortunato nell’ultima partita di campionato e indisponibile almeno fino a febbraio.

Andrea Pirlo ha però recuperato Federico Chiesa e Weston McKennie, non al massimo della condizione ma arruolatili per la partita contro i nerazzurri. L’esterno italiano dovrebbe partire da titolare, con il centrocampista americano a giocarsi il posto con Bentancur. Davanti a Szczesny, dovrebbero giocare Danilo, Bonucci e uno tre Chiellini e Demiral, con il capitano favorito dopo le buone risposte di Coppa Italia. Dal lato opposto di Chiesa dovrebbe agire Gianluca Frabotta, con Rabiot e Bentancur al centro, e Ramsey a supporto di Morata e Cristiano Ronaldo in attacco.

JUVENTUS (3412): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

