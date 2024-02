Inter-Juventus / La moviola: promosso il metro di giudizio di Maresca

La partita tra Inter e Juve non presenta episodi rilevanti per la moviola: piace l'interpretazione della partita dell'arbitro Fabio Maresca

La partita tra Inter e Juventus, specialmente nel secondo tempo, è stata una partita entusiasmante anche grazie al ritmo di gioco. Oltre alle dinamiche di gioco, a contribuire alla fluidità della partita ci ha pensato anche la conduzione dell'arbitro Fabio Maresca e del suo metro di giudizio con meno fischi possibili. Se inizialmente qualche intervento, come quello di Vlahovic su acerbi (ammonito per proteste) poteva forse far storcere un po' il naso, tutto è risultato più comprensibile con il proseguo del match.