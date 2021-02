Inter-Juventus, la moviola: direzione di Calvarese non impeccabile

TORINO – Gianpaolo Calvarese ha diretto la gara di andata di Inter-Juventus. Match corretto fino al 15esimo minuto quando, dopo il gol fatto da Lautaro Martinez, i bianconeri hanno accusato il colpo innervosendo un po’ la partita, come nel caso dell’intervento a metà campo di Demiral (sanzionato con un giusto giallo). Manca una ammonizione a Barella al minuto 20 dopo un intervento al limite su un giocatore della Juventus. Al minuto 24 Calvarese va all’on field review per rivedere un contatto Young-Cuadrado e il direttore di gara assegna un calcio di rigore sacrosanto per la squadra di Pirlo. Al 31esimo viene ammonito anche Alex Sandro, con un fallo ingenuo su un inserimento di Darmian. A fine primo tempo Calvarese ammonisce Vidal per proteste. Ammonito al 46esimo anche Ronaldo.

Le due squadre entrano nervose anche al secondo tempo, con molti falli non sanzionati per scelta con il cartellino da Calvarese. Nel corso del secondo tempo vengono ammoniti anche de Ligt e Arthur. Manca qualche cartellino per i giocatori dell'Inter, con tantissimi falli pericolosi non sanzionati. Arriva verso la fine del match solo un giallo a Sanchez dopo un brutto intervento su Chiesa.