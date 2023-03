Inter-Juventus, Gavilucci: “Protocollo chiaro. Mazzoleni ha fatto bene”

L'ex arbitro Claudio Gavilucci si è espresso in merito all'episodio contestato in occasione del gol decisivo di Kostic in Inter-Juventus

Un episodio sul quale è difficile avere certezze e che per il peso della partita ha una risonanza ancora più importante. Tra fermo-immagini e valutazioni ciò che resta è che la rete è stata convalidata dal direttore di gara. A fare chiarezza sull'episodio in questione ci ha pensato l'ex arbitro Claudio Gavilucci , intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: "Il protocollo prevede che se non c'è certezza, il richiamo dell'arbitro non può essere effettuato. Dopo 4'30 di revisione Mazzoleni non era in grado di dare questa certezza e ha fatto bene a non intervenire. La sensazione del tocco di mano c'è, quindi la lettura può essere un'altra: siamo sicuri che Chiffi, richiamato al VAR, avrebbe rivisto la sua decisione? In queste situazioni la parola finale spetta all'arbitro, dobbiamo ricordarlo".