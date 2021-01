Inter-Juventus: come arrivano i nerazzurri alla sfida di domani sera

L’Inter ha segnato in tutte le ultime 20 partite di Serie A: solamente il Milan (37) ha una striscia aperta più lunga. Una delle caratteristiche offensive della formazione nerazzurra è il gol di testa. In questo campionato, infatti, è la squadra che ha segnato più marcature con il gioco aereo (9), primato già raggiunto nel passato torneo con 20 centri totali. I calci piazzati hanno un ruolo molto rilevante nell’attacco, dato confermato dalle 8 reti segnate su sviluppo di corner. Se dovesse scendere in campo contro la Juventus, Samir Handanovic raggiungerebbe quota 496 presenze in Serie A e aggancerebbe così Giovanni Galli al quinto posto nella classifica all-time dei portieri per partite nella competizione. Prima di Achraf Hakimi, l’ultimo difensore dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol in una singola stagione di Serie A era stato Maicon nel 2009/10. L’esterno destro marocchino è il giocatore – escludendo gli attaccanti – che ha portato più punti alla sua squadra in questa Serie A grazie a gol e assist realizzati: 9, divisi in 6 reti e 3 passaggi vincenti.” (Juventus.com). Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Sky Sport svela: franata Scamacca, c’è un altro nome per l’attacco! <<<<