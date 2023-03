Bergomi torna sull’episodio di Inter-Juventus: “Chiffi? Voglio fidarmi ma…”

" Rispetto ad altre volte ho accettato questo errore . Penso che si debba accettare e guardare alla prestazione . La Juventus è una squadra molto complicata per i nerazzurri, che fatica ad attaccare una difesa schierata perché ha una rosa costruita non benissimo e imperfetta. Nell'uno contro uno e nel saltare l'uomo i nerazzurri hanno evidenti difficoltà, deve sempre arrivare in porta col gioco, e di contro la Juventus è molto brava a ripartire. Inter-Juventus la analizzerei su questo, lasciando da parte un episodio evidente, guardando più la prestazione della squadra . Sembrano mancare la compattezza e l'unione d'intenti, fermo restando che andranno ritrovati tutti i giocatori in vista di un mese davvero complicato.

Con gli arbitri, anche quando ero capitano, era difficile rapportarsi. Alcuni non volevano dialogo e ti ammonivano, altri come Trentalange ti spiegavano la decisione e chiedevano fiducia. Lo accetti se ti spiegano la decisione. Tante volte la sensibilità dell'arbitro può fare la differenza. Cito un esempio, il mani di Rabiot contro la Sampdoria: se Rabiot anche non esulta, vuol dire che c'era qualcosa e l'arbitro doveva fare delle riflessioni. Qui nel caso di Inter-Juventus potrebbe non esserci la certezza, come dice Rocchi. Voglio dargli fiducia, ma non averla nel 2023 e in un mondo così tecnologico non va bene. Per nulla"