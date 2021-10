Inter-Juventus 1-1: Dybala su rigore regala un punto ai bianconeri

Termina in parità il derby d'Italia tra Inter e Juventus, grazie ad un rigore di Paulo Dybala che regala un punto ai bianconeri

L'andamento della partita è chiara sin dai primi minuti di gioco: Inter molto aggressiva e in possesso del pallino di gioco, Juventus chiusa in difesa e pronta a ripartire in velocità. La prima grande azione del match è per i bianconeri, che arrivano al tiro con Morata. L'attaccante spagnolo fa partire un sassata dalla distanza che mette in difficoltà Handanovic. Al 14' minuto scontro tra Bernardeschi e Darmian: il giocatore della Juventus prende una botta alla spalla ed esce dal terreno di gioco. Nell'azione successiva, al 17' minuto, la squadra di Simone Inzaghi trova il gol del vantaggio, in 11 contro 10. Calhanoglu lascia partire un missile che si stampa all'incrocio dei pali, palla che finisce sui piedi di Dzeko che deve solo depositare in rete. La partita continua su buoni ritmi, con la Juventus alla ricerca di del gol del pareggio. Le azioni più pericolose sono però dell'Inter, con la difesa bianconera non particolarmente attenta. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0.