Inter-Juve Women 0-2, Montemurro: “Ottimo impatto per Echegini”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Montemurro al termine della vittoria per 0-2 contro l'Inter: doppietta per Echegini

"Non era semplice fa girare il pallone a centrocampo - ha continuato -, ma siamo stati in grado da subito di riorganizzare il nostro modo di stare in campo e giocare e siamo riusciti a prenderci i tre punti. In fase difensiva siamo stati molto solidi: per questo non mi resta che fare i complimenti alle ragazze".