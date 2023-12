L’Inter prova l’allungo: i tifosi della Juve tifano per l’ex Sarri

I tifosi della Juve questa sera tiferanno per la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti riusciranno a fermare l'Inter?

Il pareggio della Juve contro il Genoa rischia di essere molto più pesante del previsto. I bianconeri hanno infatti fallito il sorpasso sull' Inter , con i nerazzurri che ora avranno la possibilità di portarsi in solitaria in vetta alla classifica .

Vincendo contro la Lazio, infatti, la squadra di Inzaghi andrebbe a +4 sui bianconeri . Per una volta, quindi, i tifosi della Juve tiferanno per l'ex Maurizio Sarri.

Vincere contro i biancocelesti non sarà facile per l'Inter, con la squadra di Sarri che farà di tutto per portare a casa i tre punti e fermare la formazione di Inzaghi. Fischio d'inizio alle 20:45: staremo a vedere.