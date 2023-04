Verso Inter-Juve: i precedenti in semifinale di Coppa Italia

In vista del match di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sui precedenti. Ecco il comunicato: "Sono 4 le semifinali di Coppa Italia giocate tra Inter e Juventus e in 3 occasioni è stato a San Siro che si è stilato il verdetto definitivo. I precedenti sono in perfetto equilibrio: un successo a testa e 2 pareggi. Ma è ben diversa la situazione per quanto riguarda il passaggio del turno: la Signora ha fatto l'en-plein, centrando sempre l'impresa dell'accesso all'ultimo atto della competizione.