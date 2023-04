Inter-Juve, le scelte dei due allenatori: ancora qualche dubbio per…

Una scelta strategica quella del tecnico nerazzurro che preferirebbe Lukaku come pedina a gara in corso proprio per le caratteristiche dell'avversario. A maggior ragione se il rischio sarà quello di andare ai supplementari (o addirittura ai rigori): nessuno meglio di Lukaku in materia di calci di rigore in casa Inter.

Di fianco a Lautaro quindi ci sono più chance per Dzeko al momento. Tuttavia dopo la doppietta di Empoli, i tifosi preferirebbero Big Rom dal 1' ,anche perché il belga nel match di andata segnò a Torino regalando il pari all'Inter proprio su rigore. In casa Juve invece tornerà Arkadiusz Milik, ma probabilmente entrerà nel secondo tempo (così come Paul Pogba che non ha ancora 90' nelle gambe). Filip Kostic dovrebbe essere la scelta di Max Allegri sulla sinistra, salvo sorprese dell'ultimo secondo. Allegri -oltre a Vlahovic e Kean out per infortunio dovrà fare a meno anche dello squalificato Cuadrado- in attacco, opterà per Di Maria e Chiesa, sulle fasce De Sciglio e Kostic, mentre in mezzo al campo ci saranno Miretti, Locatelli e Rabiot. In difesa Bremer, Bonucci e Alex Sandro. In porta Perin.