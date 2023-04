Da Lautaro Martinez a Vlahovic: tutte le statistiche in vista di Inter-Juve

Da Lautaro a Vlahovic: andiamo alla scoperta di tutte le statistiche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match. Ecco il comunicato: "L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 sfide contro la Juventus in Coppa Italia (5V, 6N). I due successi bianconeri nel periodo sono però entrambi arrivati in semifinale (gennaio 2016 e febbraio 2021).

L’Inter non ha segnato nell’ultimo match casalingo contro la Juventus in tutte le competizioni (0-1 in campionato lo scorso 19 marzo). I bianconeri potrebbero registrare due clean sheetfuori casa di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra il 1981 e il 1983.

La Juventus ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21). Più nel dettaglio, i bianconeri sono rimasti imbattuti in nove di queste 10 sfide (4V, 5N).

L’Inter potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia in due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2009/10 - 2010/11.

La Juventus ha raggiunto la finale in sette delle ultime otto edizioni della Coppa Italia.

La Juventus potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia per la quarta stagione di fila, fin qui solo tre formazioni ci sono riuscite. La stessa Juventus (tra il 2014/15 e il 2017/18) più Inter e Roma (entrambe tra il 2004/05 e il 2007/08).

Cinque delle ultime otto reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore, incluse tre delle quattro più recenti.

Le ultime otto reti della Juventus contro l’Inter considerando tutte le competizioni sono state segnate da otto giocatori diversi: Dybala, McKennie, Alex Sandro, Vlahovic, Rabiot, Fagioli, Kostic e Cuadrado.

La Juventus è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha disputato più gare (15). La Vecchia Signora è anche quella contro cui l’argentino ha perso più match (sette) con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni; tre gol per lui contro i bianconeri (uno in Serie A TIM, uno in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana).

Il Meazza di Milano è lo stadio italiano in cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite (sei in tutte le competizioni) e più minuti (370) senza mai fare gol". (juventus.com)