Da Cabrini a Matuidi, i campioni del mondo protagonisti in Inter-Juve

In vista del derby d'Italia contro l'Inter, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sui campioni del mondo protagonisti dei match del passato: "Inter-Juventus di domenica sera avrà come sempre gli occhi addosso da parte di tutto il pianeta. E in particolare dell'Argentina, trionfatrice di Qatar 2022, che ha nel Derby d'Italia 3 rappresentanti: Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Ci sono state tante sfide che hanno visto bianconeri campioni del mondo scendere in campo a San Siro, prima e dopo Alessandro Del Piero.