Inter-Juve, Calvarese promuove Maresca: “Un solo errore”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la prestazione di Maresca in Inter-Juve: "Fabio Maresca sta attraversando un ottimo momento di forma ed era uscito benissimo mediaticamente dal caso razzismo a Udine che aveva coinvolto Maignan, facendo dichiarazioni totalmente nuove per un arbitro. Dal derby d’Italia, l’arbitro campano esce bene. In una fase storica di grossa difficoltà per gli arbitri, finire senza polemiche una partita del genere (con le due squadre coinvolte nella lotta scudetto) è un’impresa non da poco.

Maresca adotta una soglia tecnica corretta, fischiando il giusto. Eppure nel primo tempo commette un errore quando punisce l’intervento di Danilo su Thuram. Il brasiliano arriva nettamente in anticipo sul pallone, che schizza via. Sbaglia il direttore di gara ad ammonire. Nel secondo tempo Thuram cade a terra in area di rigore, ma lo spalla a spalla con Bremer è del tutto regolare.

In totale l’arbitro della sezione di Napoli chiuderà con sedici falli sanzionati e con cinque ammonizioni: tre per la Juventus (Vlahovic per proteste, Danilo e Bremer), due per l’Inter (Mkhitaryan e Thuram per aver ritardato l’uscita dal campo al momento della sostituzione)".

