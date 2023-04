Inter, Inzaghi è pronto al Benfica: “Sono forti, hanno eliminato la Juve”

L'Inter si prepara a tornare in campo, pronta a sfidare il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Per i nerazzurri sarà una partita decisiva, da non sbagliare. I portoghesi in questa stagione hanno dimostrato di essere una squadra più che competitiva, in grado di battere qualunque avversario: l'Inter è avvisata. Ne sa qualcosa la Juve, che anche a causa del Benfica non è riuscita a superare i gironi di Champions.