L’Inter si avvicina ad Acerbi. Inzaghi: “La società sa cosa voglio”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ieri sera in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia per 3-0. Ecco le sue parole sul possibile arrivo di Acerbi, difensore cercato anche dalla Juventusnelle ultime settimane: "Acerbi è il profilo che preferirei? Beh, questo senz'altro. Però ci sono delle dinamiche, dei meccanismi nel mercato per i quali come ho detto ci sono dei dirigenti che se ne occupano. Sanno le caratteristiche del giocatore che voglio, che deve riempire quella casella. Da qui a fine mercato la riempiremo".