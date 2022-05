Stasera a San Siro in campo gli Integration Heroes di Eto’o

Stasera a San Siro ci sarà l'evento di beneficienza che vedrà una partita con grandi stelle del calcio internazionale, presente e passato.

redazionejuvenews

Archiviata la Serie A 2021-22, questa sera ci sarà un grande evento calcistico di beneficienza. A San Siro infatti andrà in scena un match contro la discriminazione, voluto e organizzato da Samuel Eto'o. In campo tante stelle del presente e del passato, compresi volti noti al pubblico della Juventus. Ecco la presentazione del sito ufficiale della Lega Serie A: "Questa sera Samuel Eto’o scenderà sul terreno di San Siro insieme a una selezione di “eroi” per l’Integration Heroes Match, incontro di beneficenza che nasce con lo scopo di rilanciare l’impegno contro ogni forma di discriminazione.

L’ex fuoriclasse di Barcellona e Inter e attuale Presidente della Federcalcio Camerunense, sarà l’ambassador ufficiale di uno dei primi incontri al mondo organizzati con lo specifico intento di promuovere l’inclusività e la multiculturalità, sostenuto anche dalla Lega Serie A, da sempre attiva nella promozione dei valori cardine alla base dell’iniziativa.

Insieme alla Samuel Eto’o Foundation, entrerà nella Scala del Calcio anche la Slums Dunk OdV di Bruno Cerella e Tommaso Marino. L’associazione dei due cestisti, nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano le zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta, ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.

Numerosi gli ospiti previsti per l’evento, a cominciare dalla parte musicale, che vedrà in scena Ghali, in qualità di “voce” dell’integrazione, poi Sergio Sylvestre e Jimmy Sax, che regaleranno al pubblico di San Siro un’atmosfera unica ed emozionante.

In campo, però, scenderanno degli assoluti pezzi da novanta. Ci saranno ovviamente alcuni dei compagni del Triplete nerazzurro di Eto’o: Júlio César, Wesley Sneijder e Javier Zanetti. O ancora, grandi campioni come Francesco Totti, Lilian Thuram, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi e molti altri. In più la ciliegina sulla torta, uno dei più grandi compagni di squadra, e di vittorie, di Samuel Eto’o: Lionel Messi".