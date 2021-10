Dall’Inghilterra: Pogba non rinnova, c’è la Juve

Il calciatore francese in scadenza di contratto a fine anno non rinnoverà il suo contratto con i Red Devils

La Juventus è caduta ancora una volta ieri sera, con il Sassuolo che si è imposto a Torino all'Allianz Stadium per 1-2, ponendo di fatto la squadra di Allegri fuori dalla lotta Scudetto. Quella di ieri sera è stata la prima vittoria in assoluto dei neroverdi contro la squadra bianconera, in una serata che i tifosi emiliani ricorderanno per molto tempo. Una partita giocata molto male dalla Juventus, alla quale non è bastata la classe e la luce portata da Paulo Dybala, che ha predicato per tutti e 90 i minuti in un deserto di compagni, non in grado di accompagnarlo come meglio dovevano.