Dall’Inghilterra, Kulusesvki: “Futuro? Sinceramente non lo so…vedremo”

Il futuro dell'ala del Tottenham Dejan Kulusevski -arrivato in Premier League in prestito dalla Juventus - è un grosso punto interrogativo. Lo stesso giocatore ha ammesso di non aver le idee chiare su cosa farà a fine campionato, ma il tempo stringe dato che il suo contratto di 18 mesi di prestito è scaduto.

Approdato al Tottenham durante la sessione di mercato invernale a gennaio 2023, lo svedese si è fatto valere al fianco di campioni come Harry Kane e Son Heung-Min. Nell'accordo con la Juventus era prevista la possibilità di riscattare il giocatore per una cifra di quasi 25 milioni di sterline (oltre agli 8,3 versati). Con ogni probabilità secondo il Daily Express, il club londinese -fuori dalla coppe europee nella prossima stagione- potrebbe decidere di non riscattarlo dalla Vecchia Signora, che a quel punto dovrò decidere se tenerlo in rosa o cederlo nuovamente.